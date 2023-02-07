Спецоперация на Украине 7 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 7 февраля 2023 года.

Фото: ТАСС ТАСС

ВСУ 18 раз обстреляли ДНР

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Украинские Вооруженные силы за сутки 18 раз обстреляли ДНР, сообщает «Свободная пресса».

Было выпущено 97 боеприпасов. На Донецком направлении Киев совершил десять обстрелов из реактивных систем залпового огня артиллерии 155 миллиметров. На горловском направлении было зафиксировано шесть обстрелов из РСЗО 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском — два обстрела из артиллерии 155 миллиметров.

Украинская сторона выпустила 97 единиц различных боеприпасов. Огонь велся по пяти населенным пунктам: Донецк, Горловка, Широкая Балка, Ясиноватая и Макеевка.

СМИ: Бойцы ВСУ портят военную технику, чтобы не попасть на передовую

Украинские военные, чтобы избежать отправки на фронт, используют все способы, сообщает «Свободная пресса».

Военнослужащие Украины портят вверенную им военную технику и оборудование. Об этом стало известно российским военным из попавших к ним документов. Это подтверждают и сами военнопленные.

Так, на артемовском направлении при досмотре документов погибшего солдата украинских Вооруженных сил нашли его рапорт на имя командира бригады И.И. Винника. Погибший сообщил, что его сослуживец сержант Сипко преднамеренно портит радиорелейную станцию связи. Он просил принять меры в отношении сержанта, который нанес ущерб на ключевых точках обороны города Бахмут.

В документе говорится, что есть доказательства его причастности к выводу из строя приборов РЛС. Сипко сменил провода на более тонкие. По этой причине из строя вышли две станции, что привело к отсутствию связи при координации действий во время отступления.

Еще об одном случае вывода из строя украинской техники рассказал пленный мобилизованный житель Одессы Андрей Семенов. Как оказалось, ответственный за легкую бронированную технику «Козаки» по имени Сергей выводил специально машины из строя, чтобы самому не выдвигаться на позиции и туда не вывозить ребят. По предварительным данным, в бензобак заливалась вода и сахар.

В Минобороны разработали новую форму для участвующих в СВО военных

Министерство бороны России обновило форму для участвующих в специальной военной операции военных, сообщает РБК.

По словам источников издания, внешний вид формы мало чем отличается, при этом качество тканей, швов и утеплителей будет улучшено. Военное ведомство подтвердило информацию, отметив, что при работе учитывались пожелания всех категорий военнослужащих, принимающих участие в спецоперации.