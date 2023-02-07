Спецоперация на Украине 7 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 7 февраля 2023 года.
Украинские Вооруженные силы за сутки 18 раз обстреляли ДНР, сообщает «Свободная пресса».
Было выпущено 97 боеприпасов. На Донецком направлении Киев совершил десять обстрелов из реактивных систем залпового огня артиллерии 155 миллиметров. На горловском направлении было зафиксировано шесть обстрелов из РСЗО 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском — два обстрела из артиллерии 155 миллиметров.
Украинская сторона выпустила 97 единиц различных боеприпасов. Огонь велся по пяти населенным пунктам: Донецк, Горловка, Широкая Балка, Ясиноватая и Макеевка.
Украинские военные, чтобы избежать отправки на фронт, используют все способы, сообщает «Свободная пресса».
Военнослужащие Украины портят вверенную им военную технику и оборудование. Об этом стало известно российским военным из попавших к ним документов. Это подтверждают и сами военнопленные.
Так, на артемовском направлении при досмотре документов погибшего солдата украинских Вооруженных сил нашли его рапорт на имя командира бригады И.И. Винника. Погибший сообщил, что его сослуживец сержант Сипко преднамеренно портит радиорелейную станцию связи. Он просил принять меры в отношении сержанта, который нанес ущерб на ключевых точках обороны города Бахмут.
В документе говорится, что есть доказательства его причастности к выводу из строя приборов РЛС. Сипко сменил провода на более тонкие. По этой причине из строя вышли две станции, что привело к отсутствию связи при координации действий во время отступления.
Еще об одном случае вывода из строя украинской техники рассказал пленный мобилизованный житель Одессы Андрей Семенов. Как оказалось, ответственный за легкую бронированную технику «Козаки» по имени Сергей выводил специально машины из строя, чтобы самому не выдвигаться на позиции и туда не вывозить ребят. По предварительным данным, в бензобак заливалась вода и сахар.
Министерство бороны России обновило форму для участвующих в специальной военной операции военных, сообщает РБК.
По словам источников издания, внешний вид формы мало чем отличается, при этом качество тканей, швов и утеплителей будет улучшено. Военное ведомство подтвердило информацию, отметив, что при работе учитывались пожелания всех категорий военнослужащих, принимающих участие в спецоперации.
Речь идет о комплексе из летней, ветроводозащитной, демисезонной и зимней полевой формы одежды. Также военнослужащие обеспечиваются зимней обувью, в которую также были внесены изменения. Поставка новой полевой формы запланирована на предстоящую весну.