НАТО провело учения с танками Leopard 2 на границе с Россией

Армии стран-участниц НАТО провели военные учения с танками Leopard 2 в 100 милях (160 километрах) от границы России и Эстонии. Об этом сообщает телеканал CNN.

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В общевойсковых учениях приняли участие армии США, Франции, Великобритании, Дании и Эстонии. Как отметил ветеран Афганистана и командующий датским контингентом майор Расмус Йенсен, учения, к которым также присоединились военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), призваны подготовить новые экипажи танков Leopard 2 к боевым действиям в условиях зимы.

Также 7 февраля в Германии стартовало обучение украинских танкистов на танках Leopard 2.

«Это будет обучение, в ходе которого они получат самые необходимые навыки», — сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия подтвердила решение отправить на Украину 88 танков Leopard 1.