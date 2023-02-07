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1 час назад

НАТО провело учения с танками Leopard 2 на границе с Россией

Lenta.ruиещё 10

Армии стран-участниц НАТО провели военные учения с танками Leopard 2 в 100 милях (160 километрах) от границы России и Эстонии. Об этом сообщает телеканал CNN.

НАТО провело учения с танками Leopard 2 на границе с Россией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В общевойсковых учениях приняли участие армии США, Франции, Великобритании, Дании и Эстонии. Как отметил ветеран Афганистана и командующий датским контингентом майор Расмус Йенсен, учения, к которым также присоединились военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), призваны подготовить новые экипажи танков Leopard 2 к боевым действиям в условиях зимы.

Также 7 февраля в Германии стартовало обучение украинских танкистов на танках Leopard 2.

«Это будет обучение, в ходе которого они получат самые необходимые навыки», — сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия подтвердила решение отправить на Украину 88 танков Leopard 1.

25 января Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, при этом она также одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО.

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