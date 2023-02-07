СМИ: Одно решение РФ сделает лишит смысла любые поставки оружия Киеву

Если будет принято решение о наступлении российским командованием, Украина не успеет получить тяжелые вооружения от стран Запада, сообщает CNN со ссылкой на экс-верховного главнокомандующего объединенных сил Североатлантического альянса в Европе генерала Филиппа Бридлава.

Фото: Wikimedia.org Wikimedia.org

По его словам, сроки поставок западного вооружения не будут соответствовать российскому наступлению в случае его начала. Так политик ответил на вопрос о том, будут ли доставлены в бывшую советскую республику обещанные вооружения в течение нескольких месяцев. Бридлав считает, что время «не на стороне» Украины.