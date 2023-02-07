СМИ: Одно решение РФ сделает лишит смысла любые поставки оружия Киеву

Если будет принято решение о наступлении российским командованием, Украина не успеет получить тяжелые вооружения от стран Запада, сообщает CNN со ссылкой на экс-верховного главнокомандующего объединенных сил Североатлантического альянса в Европе генерала Филиппа Бридлава.
По его словам, сроки поставок западного вооружения не будут соответствовать российскому наступлению в случае его начала. Так политик ответил на вопрос о том, будут ли доставлены в бывшую советскую республику обещанные вооружения в течение нескольких месяцев. Бридлав считает, что время «не на стороне» Украины.
Ранее страны, входящие в НАТО, пришли к соглашению об организации поставок Вооруженным силам Украины танков. Власти Германии запланировал передачу 80 единиц тяжелой техники Leopard 2, Соединенные Штаты обязались выделить танки Abrams. При этом в Чехии опасаются значительных проблем, связанных с логистикой. Не исключено, что выделяемое вооружение вовсе не доберется до места назначения. Ситуация усложняется тем, что на Украине отсутствуют боеприпасы для устаревших танков Leopard, говорят эксперты.