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33 минуты назад

Экс-главкомНАТО считает, что время работает против Украины

Елена Прошина

Экс-верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что время находится не на стороне Украины, а Киев не успеет получить тяжёлую технику в случае российского наступления. Об этом сообщает РИА «Новости».

Экс-главкомНАТО считает, что время работает против Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Такое заявление бывший командующий сделал во время интервью телеканалу CNN. На вопрос, вызывает ли у него обеспокоенность то, что поставки тяжёлой техники Украине могут быть не доставлены в течение нескольких месяцев, Бридлав ответил, что «сроки точно не будут соответствовать наступлению, если оно начнется».

Ранее в США озвучили сроки поставки Украине ракет большой дальности GLSDB. Согласно имеющейся информации, Вашингтон начнёт новые поставки вооружения Киеву в течение 9 месяцев.

Армия,НАТО,
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