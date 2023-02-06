Экс-главкомНАТО считает, что время работает против Украины

Экс-верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что время находится не на стороне Украины , а Киев не успеет получить тяжёлую технику в случае российского наступления. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление бывший командующий сделал во время интервью телеканалу CNN. На вопрос, вызывает ли у него обеспокоенность то, что поставки тяжёлой техники Украине могут быть не доставлены в течение нескольких месяцев, Бридлав ответил, что «сроки точно не будут соответствовать наступлению, если оно начнется».