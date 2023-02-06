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Украинский военный заявил о потере ВСУ контроля над третью Артемовска

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Российская армия заняла больше трети Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет газета «Страна.ua», ссылаясь на слова офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дениса Ярославского.

Украинский военный заявил о потере ВСУ контроля над третью Артемовска
© globallookpress.com

Он отметил, что ситуация в городе остается напряженной.

«Противник учится, противник сложный. И легкой прогулки здесь нет», — сказал военный.

Украинский офицер оказалась в центре скандала из-за фото в соцсетях

Ранее боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, что за южные кварталы Артемовска идут тяжелые городские бои, в которые Киев бросает все новые и новые части, пополняя потери за счет мобилизованных украинцев.

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