Украинский военный заявил о потере ВСУ контроля над третью Артемовска

Российская армия заняла больше трети Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет газета «Страна.ua», ссылаясь на слова офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дениса Ярославского.

Он отметил, что ситуация в городе остается напряженной.

«Противник учится, противник сложный. И легкой прогулки здесь нет», — сказал военный.