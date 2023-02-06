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46 минут назад

Парламент Украины признал ЧВК "Вагнер" преступной организацией

Газета.Ruиещё 4

Верховная рада Украины признала частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» преступной организацией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Рады Ярослава Железняка.

Парламент Украины признал ЧВК "Вагнер" преступной организацией
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, Рада одобрила постановление № 8397 о признании частной военной компании «Вагнер» международной преступной организацией. За соответствующее решение проголосовали 336 депутатов.

В конце января Минфин США объявил ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. Министерство также анонсировало новые санкции против российских физических и юридических лиц. В санкционный список вошли структуры, связанные с ЧВК «Вагнер», а также судоремонтные предприятия. 4 февраля сообщалось, что Министерство внутренних дел Британии разрабатывает планы официально объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией.

Армия,Ярослав Железняк,Верховная Рада,Казначейство США,
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