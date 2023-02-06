Парламент Украины признал ЧВК "Вагнер" преступной организацией

Верховная рада Украины признала частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» преступной организацией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Рады Ярослава Железняка .

По его словам, Рада одобрила постановление № 8397 о признании частной военной компании «Вагнер» международной преступной организацией. За соответствующее решение проголосовали 336 депутатов.

В конце января Минфин США объявил ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. Министерство также анонсировало новые санкции против российских физических и юридических лиц. В санкционный список вошли структуры, связанные с ЧВК «Вагнер», а также судоремонтные предприятия. 4 февраля сообщалось, что Министерство внутренних дел Британии разрабатывает планы официально объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией.