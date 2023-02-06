В США назвали одну проблему на Украине, которая сыграет на руку России

Опрошенные Newsweek эксперты заявили, что вес танков, поставленных Украине странами-членами НАТО, может сыграть на руку России, создав Киеву проблемы с их использованием.

Первой передачу танков Украине согласовала Британия - страна поставит Киеву 14 танков Challenger 2. В конце января Германия одобрила поставку Украине 14 танков Leopard наиболее современной модификации - 2A6.

Также Берлин разрешил странам, у которых есть «Леопарды», передать их Киеву.

США решили поставить Киеву 31 танк Abrams и восемь ремонтно-эвакуационных бронемашин M88. Американцы также передадут ВСУ горючее для «Абрамсов».

Все эти вооружения более современные, чем танки, которые Киев использовал ранее, в том числе советский Т-72. Однако Т-72 весит около 45 тонн, как и более поздняя модель Т-80. Abrams M1A1 может весить от 67 до почти 74 тонн.

«Это влияет на то, какие мосты может безопасно использовать танк, что, в свою очередь, влияет на то, где он будет развернут и насколько легко он может маневрировать на поле боя», - заявил военный эксперт Майкл Пек.

Офицер Фрэнк Ледвидж рассказал Newsweek, что мосты эпохи СССР, которых много на Украине, были спроектированы так, чтобы выдерживать вес советских танков того времени.

«Многие украинские мосты могут не подходить для гораздо более тяжелых западных основных боевых танков», - подчеркнул Ледвидж.

Запад попробует решить эту проблему, предоставив Украине необходимое оборудование, но российская военная разведка способна «извлечь выгоду из украинских логистических решений, применяемых для изменения неподходящих мостов».