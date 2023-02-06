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59 минут назад

Названа играющая на руку России особенность западных танков

Lenta.ruиещё 3

Танки западного производства, которые страны НАТО поставляют Киеву, смогут сыграть на руку России. Вес этих машин позволит разведке извлечь выгоду, ограничив логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет Newsweek.

Названа играющая на руку России особенность западных танков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что советские Т-72 и Т-80 весят около 45 тонн, а танки M1A1 Abrams производства США могут весить от 67 до 74 тонн. Военный эксперт Майкл Пек отметил, что вес влияет на то, по каким мостам танк сможет безопасно пройти, где его смогут развернуть и как машина будет маневрировать на поле боя.

По словам отставного офицера Фрэнка Ледвиджа, советские мосты проектировали с учетом веса бронетехники того периода и региона. Он предположил, что многие украинские мосты «могут не подойти».

Механизированные мосты, которые используют ВСУ, также рассчитаны на вес советской бронетехники. Ледвидж отметил, что российская разведка сможет извлечь выгоду из-за ограниченной логистики ВСУ.

Ранее издание Defence24 писало, что в США находится около четырех тысяч свободных танков Abrams в исправном состоянии.

В январе президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты отправят на Украину 31 танк Abrams. Также в пакет военной помощи войдут боеприпасы, обучение экипажей и запасные части.

Армия,Майкл Пек,Джозеф Байден,НАТО,
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