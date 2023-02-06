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23 минуты назад

Россия и Сирия подтвердили недопустимость использования химоружия

ТАСС

Москва и Дамаск подтверждают категорическую недопустимость использования кем-либо химического оружия под любым предлогом. Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы сирийского МИД Фейсала Микдада по тематике Конвенции о запрещении химического оружия, опубликованном в понедельник на сайте МИД РФ.

Россия и Сирия подтвердили недопустимость использования химоружия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Россия и Сирия вновь подтверждают категорическую недопустимость использования химического оружия кем бы то ни было, где бы то ни было и под каким бы то ни было предлогом", - подчеркнули стороны в заявлении.

Армия,Сергей Лавров,МИД России,
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