Пушилин сообщил об ожесточенных боях на Марьинском направлении

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что на Марьинском направлении идут ожесточенные бои, там украинская армия пытается удержать позиции. Об этом он рассказал в эфире канала «Россия 24».

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По его данным, накануне российские подразделения взяли под контроль «очередные девять сооружений», где украинские бойцы «достаточно серьезно» удерживали свои позиции.

Неделей ранее Пушилин сообщал, что украинская армия продолжает перебрасывать резервы на Артемовское, Угледарское и Марьинское направления. 18 января Пушилин рассказал, что в Марьинке российские бойцы продолжают «зачистку» и что противник пытается удержаться в частном секторы и в небольших промышленных предприятиях.