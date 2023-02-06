Близкий друг Рогозина погиб после обстрела Донецка

Во время обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) 21 декабря 2022 года ранение получил бывший старший офицер Сил специальных операций Александр Шемякин. Спустя полтора месяца участник специальной военной операции (СВО) умер в Ростовском военном госпитале. Об этом сообщил его друг, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Сегодня не стало Саши Шемякина. Врачи сделали все, что смогли. В недавнем прошлом — старший офицер Сил специальных операций. Мы 11 лет вместе. Верный друг, патриот, настоящий мужчина», — написал Рогозин в своем Telegram.
Бывший офицер получил ранение 21 декабря, во время артиллерийского удара ВСУ по Донецку. По словам экс-главы Роскосмоса, врачи, к которым попал Шемякин, сразу сообщили, что его состояние тяжелое, однако тогда он еще находился в сознании.
«Утрата невосполнимая», — добавил Дмитрий Рогозин.
Вместе с ним в этот же день во время обстрела ресторана был ранен сам Рогозин. Позднее он сообщил о гибели своего помощника. Экс-глава «Роскосмоса» пообещал отомстить за смерти друзей, объявив о начале операции «Возмездие».