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19 минут назад

Близкий друг Рогозина погиб после обстрела Донецка

Ura.Ruиещё 2

Во время обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) 21 декабря 2022 года ранение получил бывший старший офицер Сил специальных операций Александр Шемякин. Спустя полтора месяца участник специальной военной операции (СВО) умер в Ростовском военном госпитале. Об этом сообщил его друг, экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Близкий друг Рогозина погиб после обстрела Донецка
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня не стало Саши Шемякина. Врачи сделали все, что смогли. В недавнем прошлом — старший офицер Сил специальных операций. Мы 11 лет вместе. Верный друг, патриот, настоящий мужчина», — написал Рогозин в своем Telegram.

Бывший офицер получил ранение 21 декабря, во время артиллерийского удара ВСУ по Донецку. По словам экс-главы Роскосмоса, врачи, к которым попал Шемякин, сразу сообщили, что его состояние тяжелое, однако тогда он еще находился в сознании.

«Утрата невосполнимая», — добавил Дмитрий Рогозин.

Вместе с ним в этот же день во время обстрела ресторана был ранен сам Рогозин. Позднее он сообщил о гибели своего помощника. Экс-глава «Роскосмоса» пообещал отомстить за смерти друзей, объявив о начале операции «Возмездие».

Армия,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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