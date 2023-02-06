Пушилин заявил, что силы РФ закрепились на севере и востоке Артемовска

"В Артемовске [бойцы] "Вагнера" закрепились в северной части данного населенного пункта. В восточной части, где промзона, продолжаются бои, но можно говорить в какой-то части, что ЧВК "Вагнер" там закрепилась и продолжает с данных позиций вытеснять противника", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник.