Польша намерена расширить вооруженные силы до шести дивизий

Вооруженные силы Польши должны состоять из шести дивизий (в настоящее время их четыре) и насчитывать 300 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил в опубликованном в понедельник интервью изданию "Сети" министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

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По его словам, геополитическая ситуация меняется быстро и армия должна оперативно реагировать на новые вызовы.

"Но фундаменты известны: армия - как минимум 300 тыс. человек, с 50 тыс. солдат Войск территориальной обороны, 1 тыс. танков К2 и 366 танками Abrams. Шесть дивизий, четыре из которых уже есть", - сказал Блащак.

По его словам, особое внимание уделяется развитию 16-й и 18-й дивизий.

"18-я механизированная дивизия имени генерала Тадеуша Бука будет защищать брестские ворота. Это ее главная задача. Поэтому она получит танки Abrams. Это будет непреодолимая преграда", - отметил он.

В 2022 году Польша подписала контракт на приобретение у Южной Кореи 980 танков. На первом этапе будет поставлено 120 танков К2. Все они должны прибыть в Польшу до 2025 года вместе с логистическим и обучающим пакетами. Второй этап сделки с южнокорейскими партнерами предусматривает сборку остальной техники по договору на польской территории. После 2026 года 800 танков К2 должны быть произведены в Познани.