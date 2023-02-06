В ДНР сообщили о применении ВСУ химоружия на Артемовском направлении

Украинские войска применили в воскресенье химическое оружие на соледарском и артемовском направлениях. Об этом ТАСС сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

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"На разных участках фронта, преимущественно на соледарском и артемовском участках, были сообщения от командиров подразделений о применении украинской стороной химического оружия. У некоторых бойцов наблюдается тошнота, рвота, сильное головокружение", - сказал советник главы ДНР.

Гагин подчеркнул, что это не первые факты использования украинской стороной химического оружия.

"Такое, в общем-то, было по всей линии фронта, когда с промышленных коптеров из специальных емкостей распыляли вещества, которые вызывали тошноту, удушье и кашель", - добавил советник.

Он добавил, что сами украинские подразделения не скрывают наличие запрещенных типов вооружения, периодически демонстрируя на видео газовые гранаты иностранного производства и коптеры (беспилотные летательные аппараты вертолетного типа) для их сброса.