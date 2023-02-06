Спецоперация на Украине 6 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 6 февраля 2023 года.

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Военкор Лисицын заявил о захвате американского беспилотника российскими военными

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Российским военнослужащим 234-го десантно-штурмового полка удалось захватить беспилотник производства США. Об этом заявил военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram-канале, передает «Газета.ру».

«Нашими бойцами был затрофеен американский беспилотный летательный аппарат», — указал он.

Военный корреспондент отметил, что летательный аппарат произвел впечатление даже на опытных операторов дронов, так как он оснащен по последнему слову техники: системой сбрасывания взрывоопасных предметов, камерой ночного видения и прочими комплектующими. Лисицын отметил, что беспилотный летательный аппарат передадут в руки ученым, чтобы они могли изучить его.

В Минобороны РФ назвали потери ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

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Он уточнил, что российская сторона делает успехи в ходе боевых действий благодаря поддержке артиллерии и силам группировки войск «Восток». Конашенков уточнил, что помимо 130 украинских солдат российским военнослужащим удалось уничтожить десять единиц техники: две боевые бронированные машины, два танка, два автомобиля, боевая машина пехоты, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-30 и Д-20.

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