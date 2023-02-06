Мобилизация: последние новости на сегодня 6 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 6 февраля 2023, в материале «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

В России для военнослужащих создают экипировку «хамелеон»

Видео дня

ЗАО «Кираса» ведет разработку маскировки для российских военнослужащих. Планируется, что она будет делать бойца невидимым для тепловизоров. Об этом заявил генеральный директор предприятия Владимир Кормушин, передает РИА Новости.

Он пояснил, что перед ними поставили задачу укрыть солдат в различных диапазонах длин волн. Новая маскировка позволит военнослужащим оставаться невидимыми для сил разведки противника. Нужного эффекта собираются добиться за счет специальных тканей с особыми красителями. Кормушин отметил, что в идеале им удастся создать такую экипировку, которая укроет владельца при любых внешних условиях.

«Маскировка должна меняться сама, как хамелеон», — заявил он.

В России призвали закрепить право отсрочки от мобилизации для многодетных отцов

Депутаты создали поправки в федеральное законодательство о мобилизации, позволяющие многодетным отцам с тремя детьми получить отсрочку. Об этом заявил глава комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), передает Lenta.

Он пояснил, что поправки обязывают призывные комиссии учитывать директивы Генерального штаба ВС РФ, включая документы об отсрочке для многодетных отцов. Нилов призвал закрепить право отсрочки для отцов с тремя детьми при мобилизации.

«Директивам Генерального штаба нужно придать обязательный статус», — заявил парламентарий, добавив, что соответствующие поправки будут поданы на рассмотрение Государственной Думы в ближайшее время.

В Минцифы рассказали, сколько сотрудников IT-компаний получили отсрочку от армии

Выручка IT-компаний с начала 2023 года увеличилась более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Такого результата удалось добиться в том числе с помощью различных мер государственной поддержки, в том числе отсрочкой от службы в армии. Этой возможностью воспользовались почти 8 тысяч представителей профессии, передает «Парламентская газета» со ссылкой на данные Министерства цифрового развития РФ.