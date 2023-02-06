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2 часа назад

Глава ДПФ Мальцев: подлодку "Дмитрий Донской" вывели из боевого состава ВМФ России

Газета.Ruиещё 3

Глава общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев сообщил, что тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 941 "Дмитрий Донской" был выведен из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России. Его слова передает ТАСС.

Подлодку "Дмитрий Донской" вывели из боевого состава ВМФ РФ
Фото: ЦКБ «Рубин»ЦКБ «Рубин»

Как уточнил Мальцев, крейсер будет ожидать утилизации на военно-морской базе в Северодвинске вместе с двумя другими субмаринами этого проекта. Глава ДПФ также добавил, что название "Дмитрий Донской" не будет вычеркнуто из списка кораблей ВМФ, и новый стратегический подводный крейсер проекта "Борей-А" с таким же наименованием строится на заводе "Севмаш". В ноябре 2022 года сообщалось, что атомная подводная лодка (АПЛ) "Святой Даниил Московский" проекта 671РТМК Северного флота была отправлена на утилизацию.

В конце декабря агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу РФ, сообщало, что на атомной подводной лодке "Тамбов" была завершена модернизация. По его информации, лодка уже вышла в Северное море на испытания, которые могут продлиться до полугода, в зависимости от их результатов.

Армия,Дмитрий Донской,Владимир Мальцев,Севмаш,
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