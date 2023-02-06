Подлодку "Дмитрий Донской" вывели из боевого состава ВМФ РФ

Глава общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев сообщил, что тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 941 "Дмитрий Донской" был выведен из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России. Его слова передает ТАСС.

Фото: ЦКБ «Рубин» ЦКБ «Рубин»

Как уточнил Мальцев, крейсер будет ожидать утилизации на военно-морской базе в Северодвинске вместе с двумя другими субмаринами этого проекта. Глава ДПФ также добавил, что название "Дмитрий Донской" не будет вычеркнуто из списка кораблей ВМФ, и новый стратегический подводный крейсер проекта "Борей-А" с таким же наименованием строится на заводе "Севмаш". В ноябре 2022 года сообщалось, что атомная подводная лодка (АПЛ) "Святой Даниил Московский" проекта 671РТМК Северного флота была отправлена на утилизацию.