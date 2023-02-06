Берлин пожаловался на молчание в ЕС после согласия ФРГ по танкам для Киева

Союзники Германии в Европейском союзе внезапно замолчали, когда Берлин принял решение о поставках танков Leopard 2 на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт, передает РИА Новости со ссылкой на немецкий канал ZDF.

Фото: © РИА Новости. Владимир Федоренко © РИА Новости. Владимир Федоренко

Ранее сообщалось, что в ФРГ усомнились в реализации плана по поставкам Киеву танков Leopard 2, так как европейские партнеры Германии не взяли на себя каких-либо обязательств по этому поводу. Руководство ФРГ начало «дипломатическое наступление», стремясь исправить положение дел.

Кюнерт подчеркнул, что в последние недели страны ЕС постоянно твердили о желании отправить Leopard 2 в помощь Киеву. Германия при этом молчала, однако в конце концов взяла на себя конкретные обязательства по этому поводу, пообещав отправить танковую роту.

«И вдруг вокруг нас стало очень тихо», — сказал Кюнерт, подчеркнув, что партнеры Германии в ЕС пока не взяли на себя никаких обязательств по отправке Leopard 2 на Украину.