Российские военные захватили высокотехнологичный американский беспилотник

Лисицын отметил, что уровень технологий данного дрона поразил даже операторов беспилотников с большим опытом. По его словам, аппарат обладает камерой ночного видения, системой сбрасывания взрывоопасных предметов, а также другими комплектующими. Военкор уточнил, что БПЛА будет направлен на изучение российскими учеными.