Российские военные захватили высокотехнологичный американский беспилотник

Российским военным 234-й десантно-штурмового полка удалось захватить американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Лисицын.
«Нашими бойцами был затрофеин американский беспилотный летательный аппарат», — заявил он.
Лисицын отметил, что уровень технологий данного дрона поразил даже операторов беспилотников с большим опытом. По его словам, аппарат обладает камерой ночного видения, системой сбрасывания взрывоопасных предметов, а также другими комплектующими. Военкор уточнил, что БПЛА будет направлен на изучение российскими учеными.
Ранее российский военнослужащий голыми руками сбил украинский беспилотник, который за несколько секунд до этого попытался безрезультатно сбросить гранату.