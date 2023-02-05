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16 минут назад

Российские военные захватили высокотехнологичный американский беспилотник

Lenta.ru

Российским военным 234-й десантно-штурмового полка удалось захватить американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Лисицын.

Российские военные захватили высокотехнологичный американский беспилотник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нашими бойцами был затрофеин американский беспилотный летательный аппарат», — заявил он.

Лисицын отметил, что уровень технологий данного дрона поразил даже операторов беспилотников с большим опытом. По его словам, аппарат обладает камерой ночного видения, системой сбрасывания взрывоопасных предметов, а также другими комплектующими. Военкор уточнил, что БПЛА будет направлен на изучение российскими учеными.

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Ранее российский военнослужащий голыми руками сбил украинский беспилотник, который за несколько секунд до этого попытался безрезультатно сбросить гранату.

Армия,Евгений Лисицын,
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