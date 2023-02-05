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42 минуты назад

МО РФ заявило о подготовке Украиной провокации в Краматорске

ТАСС

Украинские спецслужбы намерены в ближайшее время осуществить масштабную провокацию, чтобы обвинить РФ в совершении якобы "военных преступлений", сообщили в МО РФ. В сопровождении сотрудников СБУ в Краматорск прибыли журналисты западных СМИ для освещения готовящейся украинскими спецслужбами провокации.

МО РФ заявило о подготовке Украиной провокации в Краматорске
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Там говорится, что, согласно подтвержденной несколькими независимыми источниками информации, украинские спецслужбы намерены в ближайшее время осуществить масштабную провокацию, чтобы обвинить Россию в совершении военных преступлений.

"Для этого киевским режимом спланирован в городе Краматорске управляемый подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров (ул. Алексея Тихого, д. 31), а также первой городской больницы (ул. Алексея Тихого, д. 17) с целью обвинения России в якобы "преднамеренном ударе" по гражданским объектам", - говорится в заявлении, распространенном в воскресенье.

В нем уточняется, что в Краматорск в сопровождении сотрудников СБУ уже прибыли журналисты западных СМИ, они заселились в гостиницу "Сапфир".

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В МО РФ заявили, что на фоне военных неудач Киев провокациями пытается добиться поставок оружия.

"На фоне военных неудач украинской армии киевские власти подобными провокациями пытаются усилить давление на общественное мнение западных стран, чтобы добиться расширения номенклатуры поставок современных вооружений и военной техники для ВСУ", - сообщили в военном ведомстве.

Армия,Минобороны России,СБУ,
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