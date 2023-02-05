МО РФ заявило о подготовке Украиной провокации в Краматорске

Украинские спецслужбы намерены в ближайшее время осуществить масштабную провокацию, чтобы обвинить РФ в совершении якобы "военных преступлений", сообщили в МО РФ. В сопровождении сотрудников СБУ в Краматорск прибыли журналисты западных СМИ для освещения готовящейся украинскими спецслужбами провокации.

Там говорится, что, согласно подтвержденной несколькими независимыми источниками информации, украинские спецслужбы намерены в ближайшее время осуществить масштабную провокацию, чтобы обвинить Россию в совершении военных преступлений.

"Для этого киевским режимом спланирован в городе Краматорске управляемый подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров (ул. Алексея Тихого, д. 31), а также первой городской больницы (ул. Алексея Тихого, д. 17) с целью обвинения России в якобы "преднамеренном ударе" по гражданским объектам", - говорится в заявлении, распространенном в воскресенье.

В нем уточняется, что в Краматорск в сопровождении сотрудников СБУ уже прибыли журналисты западных СМИ, они заселились в гостиницу "Сапфир".

В МО РФ заявили, что на фоне военных неудач Киев провокациями пытается добиться поставок оружия.