General Dynamics начнет производить новые танки Abrams для Киева

Американская компания General Dynamics начнет производить новые танки Abrams для Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

Завод General Dynamics в штате Огайо делает 12 танков в месяц. Сейчас компания ждет указаний по поводу приоритета заказов для Киева.

При этом эксперты Financial Times считают, что поставка танков Abrams отнюдь не гарантирует непременный успех украинским вооруженным формированиям. Эти боевые машины чересчур сложны в обслуживании, требуют серьезной материально-технической поддержки, расходуют большое количество топлива.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США намерены предоставить Киеву все необходимое для весеннего контрнаступления весной.

При этом он заметил, что ВСУ будет трудно поддерживать боеспособность танков.