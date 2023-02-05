Украинские военные объяснили американскому изданию Politico, почему в ВСУ страдает дисциплина, а солдатам приходится бросать позиции и спасаться бегством от «бессмысленной гибели».

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Как пишет Politico, известны случаи, когда бойцы ВСУ спорили с приказами командиров, напивались и бросали позиции.

«Когда вы несколько дней торчите в окопах без сна и отдыха, ваша боевая ценность стремится к нулю», — заявил украинский офицер, который недавно уехал из Артемовска.

Он считает, что проблемы с дисциплиной связаны с неэффективностью командования и тяжелой нагрузкой на войска. Солдаты не меняются, у них нет отдыха из-за отсутствия новобранцев, боеприпасы не подвозятся.

По этой причине оставление позиций является последним шансом спасти личный состав от бессмысленной гибели.