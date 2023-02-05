В ДНР уничтожили детский сад с украинскими военными

«Этой ночью в результате ракетного удара по пункту временной дислокации одного из подразделений ВСУ в детском садике „Аист“ г. Дружковка, были уничтожены 12 украинских вояк, еще семь были доставлены в Дружковскую больницу с ранениями разной степени тяжести. Всего в нем находилось около взвода», — написал Безносов в telegram-канале.