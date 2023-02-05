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15 минут назад

Названо число уничтоженных с начала СВО орудий и минометов ВСУ

Илья Родин

Российские военные уничтожили с начала спецоперации на Украине 4003 орудия полевой артиллерии и миномета. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

Названо число уничтоженных с начала СВО орудий и минометов ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

За минувшие сутки, уточнили в пресс-службе, на Донецком направлении были уничтожены гаубица Д-20 и гаубица Д-30, а также три боевые машины пехоты, четыре автомобиля.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях были поражены самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-30 и Д-20.

На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили гаубицу Д-30 и самоходную гаубицу «Акация».

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили свыше тысячи единиц РСЗО. В том числе, установки «Град», «Ураган», HIMARS.

Армия,Верховный суд,Минобороны России,
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