В Минобороны РФ назвали число уничтоженных с начала СВО минометов ВСУ

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 382 самолета, 206 вертолетов, 3 023 беспилотных летательных аппарата, 403 зенитных ракетных комплекса, 7 750 танков и других боевых бронированных машин, 1 007 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 003 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8 272 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.