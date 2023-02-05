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30 минут назад

В Минобороны РФ назвали число уничтоженных с начала СВО полевых орудий и минометов ВСУ

ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России с начала проведения специальной военной операции уничтожили более 4 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Минобороны РФ назвали число уничтоженных с начала СВО минометов ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 382 самолета, 206 вертолетов, 3 023 беспилотных летательных аппарата, 403 зенитных ракетных комплекса, 7 750 танков и других боевых бронированных машин, 1 007 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 003 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8 272 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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