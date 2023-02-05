The Guardian: секретный украинский батальон проводит диверсии в РФ

Беседуя с журналистами, 23-летний Тарас, 21-летний Владислав и их командир, 39-летний Алексей заявили, что им легко пересекать российскую границу и что батальон использует в работе гражданских. По их словам, члены батальона формируют оперативные группы, в которые входят четверо или пятеро человек, и выясняют, где проходят безопасные пути в Россию, изучают передвижение скота, а также опыт тех, кто занимался контрабандой до начала специальной военной операции (СВО).