Польша похвасталась учениями с ЗРК Patriot

Опубликованная информация об учениях Польши с зенитными ракетными комплексами (ЗРК) Patriot является намеренной демонстрацией силы Варшавы . Этим похвастался польский вице-премьер и по совместительству министр национальной обороны Мариуш Блащак , его цитирует РИА Новости.

«Некоторые учения мы будем показывать осознанно. Эти учения призваны сдерживать агрессора. Мы показываем боеготовность Войска польского», — сказал он, добавив, что это были обыкновенные плановые учения.

Ранее в феврале министр обороны Германии Кристина Ламбрехт договорилась с Блащаком о размещении на польской территории зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

До этого США назвали Польшу главным военным партнером с самой перспективной армией в ЕС. По данным Politico, Польша уже обладает большим количеством танков и гаубиц, чем Германия — страна с пока что крупнейшей армией в Евросоюзе.