В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
56 минут назад

Польша похвасталась учениями с ЗРК Patriot

Lenta.ruиещё 7

Опубликованная информация об учениях Польши с зенитными ракетными комплексами (ЗРК) Patriot является намеренной демонстрацией силы Варшавы. Этим похвастался польский вице-премьер и по совместительству министр национальной обороны Мариуш Блащак, его цитирует РИА Новости.

Польша похвасталась учениями с ЗРК Patriot
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Некоторые учения мы будем показывать осознанно. Эти учения призваны сдерживать агрессора. Мы показываем боеготовность Войска польского», — сказал он, добавив, что это были обыкновенные плановые учения.

Ранее в феврале министр обороны Германии Кристина Ламбрехт договорилась с Блащаком о размещении на польской территории зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

До этого США назвали Польшу главным военным партнером с самой перспективной армией в ЕС. По данным Politico, Польша уже обладает большим количеством танков и гаубиц, чем Германия — страна с пока что крупнейшей армией в Евросоюзе.

Армия,В мире,Кристина Ламбрехт,Мариуш Блащак,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители