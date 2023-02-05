Военные КНР предупредили США об ответе за сбитый аэростат

Представители Минобороны Китая раскритиковали в соцсети WeChat американских военных за уничтожение китайского беспилотного аэростата, случайно попавшего на территорию США. Об этом пишет РЕН ТВ.

В НОАК отметили, что Пентагон применил военную силу для атаки на гражданский беспилотный аэростат. По мнению китайцев, это «является явной чрезмерной реакцией». В НОАК добавили, что оставляют за собой право принять ответные действия.

По данным телеканала, ранее протест из-за уничтожения шара выразили представители МИД Китая.

Напомним, что на днях китайский аэростат пересек границу США. После двухдневного обсуждения и консультаций власти страны приняли решение об атаке на аппарат. Истребитель F-22 сблизился с аэростатом и выпустил ракету «воздух-воздух».