Боррель прокомментировал возможность отправки военных ЕС на Украину

Страны - члены Евросоюза никогда не рассматривали и не рассматривают возможность отправки своих военных на Украину для участия в конфликте. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье интервью испанской газете El País.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли направить Киеву самолеты, дипломат сказал:

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"Думаю, что нужно помогать Украине всеми возможными способами". "Принимая во внимание обстоятельства [статуса] невоюющей стороны, в которых мы хотим продолжать [оставаться]", - отметил он, пояснив, что это означает "прямое неучастие" стран сообщества в конфликте. "Мы были бы воюющей стороной, если бы мы направили войска - то, что, безусловно, не находится на повестке дня, никогда не было", - заверил Боррель.

Говоря о том, можно ли расценивать отправку истребителей как переход в статус воюющей стороны, он выразил мнение, что "это субъективная оценка тех, кто участвует в конфликте". "Пока этот вопрос (передача самолетов Киеву) не стоит на повестке дня", - уточнил глава дипломатии ЕС.

Боррель не конкретизировал, когда на Украину будут доставлены обещанные западные танки.

"Для танков необходимо иметь обученные экипажи, - пояснил он. - Их подготовка уже началась, даже в рамках военной миссии Евросоюза в тренировочных лагерях Польши и других в Германии. Это не похоже на обучение вождению машины, это требует недель очень специализированного обучения".

Глава дипломатии ЕС вновь заверил, что Брюссель будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". По его словам, Евросоюз и государства - члены сообщества "уже выделили €50 млрд" помощи Киеву, из которых "военная часть может составлять €12 млрд".

Боррель признал, что не все государства в мире смотрят на конфликт вокруг Украины так, как ЕС.