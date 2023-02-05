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1 час назад

Боррель заявил, что ЕС не рассматривает возможность отправки своих военных на Украину

ТАСС

Страны - члены Евросоюза никогда не рассматривали и не рассматривают возможность отправки своих военных на Украину для участия в конфликте. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье интервью испанской газете El País.

Боррель прокомментировал возможность отправки военных ЕС на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отвечая на вопрос о том, стоит ли направить Киеву самолеты, дипломат сказал:

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"Думаю, что нужно помогать Украине всеми возможными способами". "Принимая во внимание обстоятельства [статуса] невоюющей стороны, в которых мы хотим продолжать [оставаться]", - отметил он, пояснив, что это означает "прямое неучастие" стран сообщества в конфликте. "Мы были бы воюющей стороной, если бы мы направили войска - то, что, безусловно, не находится на повестке дня, никогда не было", - заверил Боррель.

Говоря о том, можно ли расценивать отправку истребителей как переход в статус воюющей стороны, он выразил мнение, что "это субъективная оценка тех, кто участвует в конфликте". "Пока этот вопрос (передача самолетов Киеву) не стоит на повестке дня", - уточнил глава дипломатии ЕС.

Боррель заявил о разногласиях в ЕС из-за Украины

Боррель не конкретизировал, когда на Украину будут доставлены обещанные западные танки.

"Для танков необходимо иметь обученные экипажи, - пояснил он. - Их подготовка уже началась, даже в рамках военной миссии Евросоюза в тренировочных лагерях Польши и других в Германии. Это не похоже на обучение вождению машины, это требует недель очень специализированного обучения".

Глава дипломатии ЕС вновь заверил, что Брюссель будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". По его словам, Евросоюз и государства - члены сообщества "уже выделили €50 млрд" помощи Киеву, из которых "военная часть может составлять €12 млрд".

Боррель признал, что не все государства в мире смотрят на конфликт вокруг Украины так, как ЕС.

"Многие, независимо от причин, оценивают происходящее исходя из последствий, которые их затрагивают, - считает он. - И сейчас, в преддверии следующей Генеральной Ассамблеи ООН, когда снова будет обсуждаться ситуация на Украине, мы должны приложить большие усилия по изложению, объяснению и обоснованию [ситуации], зная, что в некоторых случаях дело не в убеждении, потому что преобладает интерес, а не аргумент, а в других случаях необходимо привести аргументы".

Армия,Жозеп Боррель,Генассамблея ООН,ЕС,
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