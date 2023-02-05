Власти сообщили о взрывах в Харьковской области

Взрывы, согласно предварительным данным, произошли в Харьковской области в воскресенье, 5 февраля. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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«Оставайтесь в укрытиях», — следовало из его обращения к населению региона.

В настоящий момент другие подробности и обстоятельства взрывов в Харьковской области со стороны властей не приводятся.