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54 минуты назад

Власти сообщили о взрывах в Харьковской области

Газета.Ru

Взрывы, согласно предварительным данным, произошли в Харьковской области в воскресенье, 5 февраля. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Власти сообщили о взрывах в Харьковской области
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Оставайтесь в укрытиях», — следовало из его обращения к населению региона.

В настоящий момент другие подробности и обстоятельства взрывов в Харьковской области со стороны властей не приводятся.

Кроме того, в регионе объявили воздушную тревогу. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, она действует с 9:20 мск.

Армия,Олег Синегубов,
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