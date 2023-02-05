Мобилизация: последние новости на сегодня 5 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 5 февраля 2023, в материале «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

Военные медики показали, как спасают раненых в полевых условиях в зоне СВО

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Работа госпиталей и медицинских пунктов в зоне проведения специальной военной операции продолжается, военные медики обеспечены всем необходимым для экстренной помощи и спасения жизни раненых, сообщает телеканал «Звезда».

Как сообщил разведчик-сапер, он попал под минометный обстрел и получил ранение. До этого военные хирурги уже спасали ему ногу. После операции и восстановления молодой человек снова оправился на передовую.

«Я защищаю свою страну, свою жену в первую очередь, поэтому сомнений у меня в правильности действий никаких нет», — отметил Алексей.

Военные хирурги в зоне спецоперации спасают сотни жизней, работая круглосуточно. Врачи сшивают ткани, извлекают осколки. Они имеют необходимые инструменты, аппаратуру для их дезинфекции, лекарства, чтобы обезболить и стабилизировать состояние пациента.

«Самый большой процент — это конечности осколочные. Пулевых меньше. Реже, на втором месте — грудь, живот проникающие, ну, и соответственно еще реже приезжают с ранениями в голову», — заявил военный врач с позывным «Субару».

Как только состояние раненых становится стабильным, их переправляют на следующий этап госпитализации, в медсанбат.

На Ставрополье продлят меры поддержки участников специальной военной операции

В Ставрополье решили продлить региональные меры поддержки участников специальной военной операции на 2023 год, сообщает ТАСС со ссылкой на главу края Владимира Владимирова.

По его словам, срок действия того закона истек 31 декабря 2022 года. В настоящее время разрабатывается проект нового регионального закона, который обеспечит выполнение социальных гарантий бойцам, начиная с 1 января текущего года.

Закон о региональных мерах поддержки участников СВО был принят на Ставрополье в марте прошлого года. Выплаты полагаются в случае получения бойцом награды, ранения, либо семье - в случае его гибели. Затем меры были расширены — установили единовременные выплаты мобилизованным гражданам, поддержку семей бойцов с новорожденными детьми.

Владимиров отметил, что поступило немало предложений. Среди них – распространение системы соцподдержки на каждого участника спецоперации, чтобы основанием для ее получения становился факт участия в СВО — вне зависимости от ранений, наград или других факторов. Это позволит людям получить, например, возможность компенсации стоимости обучения в высшем учебном заведении, налоговые преимущества, льготы в сфере социального обеспечения.

Деятельность военно-врачебной экспертизы распространят на добровольцев

Деятельность военно-врачебных комиссий, которые проводят медицинское освидетельствование, осуществляют контроль проведения обследований и лечения, определяют причину увечий и смерти, распространится на добровольческие формирования, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление кабмина России.

Из документа следует, что список обязанностей военно-врачебных комиссий дополнен подпунктами. В них вводится понятие «граждан, пребывавших в добровольческих формированиях», а также предусмотрено участие комиссий в определении причинной связи увечий и заболеваний с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании, а также причин увечий и заболеваний, приведших к смерти участников добровольческих формирований.