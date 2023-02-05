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1 час назад

Спецоперация на Украине 5 февраля: последние новости на сегодня

Елена Прошина

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 5 февраля 2023 года.

Спецоперация на Украине 5 февраля: последние новости на сегодня
Фото: ТАССТАСС

Власти сообщили о танковой базе ВСУ в Снигиревке Херсонской области

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Военные на Украине создают из населенного пункта Снигиревка в Херсонской области военную базу, на которой будут находиться танки, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской администрации Снигиревского района Юрия Барбашова.

В настоящее время в городе насчитывается около 20 боевых машин. Украинские военнослужащие расквартированы в частных домах, в которых организованы склады боеприпасов. По данным Барбашова, военные передвигаются по городу в гражданской одежде, маскируясь под некомбатантов.

Ранее мэр заявил, что Украина начала проводить тотальную мобилизацию в подконтрольном ему Снигиревском районе. Отмечается, что людей забирают прямо с улиц. Барбашов назвал это похищением. Местные жители боятся выходить из дома, чтобы не быть схваченными и помещенными в украинские подразделения.

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух складов ВСУ в районах Краматорска и Угледара

Российские Вооруженные силы ликвидировали в районах Краматорска и Угледара в Донецкой Народной Республике два склада, на которых украинская сторона хранила боеприпасы и ракетно-артиллерийское вооружение своей армии, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства обороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

По его словам, в районах населенных пунктов Марково, Тихоновка и Новомихайловка ДНР уничтожены американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.

ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска

Украинские военные отступили из северных кварталов Артемовска в Донецкой народной республике, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Это сообщение подтвердили бойцы частной российской военной компании «Вагнер», зашедшие в северные кварталы города. В настоящее время там ведется зачистка.

Также сообщается о контроле ряда улиц на юге Артемовска. С востока «Вагнер» наступает со стороны Соледара. Сейчас город взят военными России в полукольцо.

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что борьба за город будет продолжаться.

https://t.me/wargonzo/10715

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