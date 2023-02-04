Глава Пентагона: сбитый аэростат КНР следил за стратегическими объектами США

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что сбитый американскими военными китайский аэростат использовался для наблюдения за стратегическими объектами США.
«Сегодня днём по указанию президента Байдена американский истребитель… успешно сбил высотный аэростат, запущенный КНР и принадлежащий ей, в воздушном пространстве у побережья Южной Каролины», — говорится в заявлении министра.
По словам Остина, «аппарат использовался для наблюдения за стратегическими объектами».
Ранее сообщалось, США сбили китайский аэростат, попавший ранее в американское воздушное пространство.