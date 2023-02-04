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22 минуты назад

Пентагон: сбитый аэростат КНР использовался для наблюдения за стратегическими объектами США

RT на русскомиещё 2

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что сбитый американскими военными китайский аэростат использовался для наблюдения за стратегическими объектами США.

Глава Пентагона: сбитый аэростат КНР следил за стратегическими объектами США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня днём по указанию президента Байдена американский истребитель… успешно сбил высотный аэростат, запущенный КНР и принадлежащий ей, в воздушном пространстве у побережья Южной Каролины», — говорится в заявлении министра.

По словам Остина, «аппарат использовался для наблюдения за стратегическими объектами».

США сбили китайский аэростат

Ранее сообщалось, США сбили китайский аэростат, попавший ранее в американское воздушное пространство.

Армия,Ллойд Остин,Пентагон,
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