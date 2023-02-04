Пушилин: российские войска подступают к Угледару

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска подступают к Угледару.
Об это Пушилин сказал в видео, опубликованном Telegram.
«Вокруг Угледара с южной стороны, с юго-запада да и западной стороны дачи сейчас уже под нашим контролем, наши подразделения продолжают развивать освобождение непосредственно самого Угледара», — сказал он.
Глава региона добавил, что процесс идёт не быстро из-за переброски подкреплений ВСУ.
«Всё достаточно сложно, потому что противник перекинул бригаду морской пехоты, она усилила оставшиеся там части, эти резервы переброшены уже по факту. Обязательно справимся, но по времени это немного затянулось», — добавил он.
Ранее советник Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что российские вооружённые силы взяли в полукольцо Угледар.