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1 час назад

Бородай выступил с предложением о создании добровольческой бригады

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Необходимо обратиться к российскому руководству для формирования нового воинского соединения из волонтеров, заявил глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

Бородай выступил с предложением о создании добровольческой бригады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соединение должно быть от бригады и выше, бригада имеет собственную артиллерию и ремонтную роту, собственную бронетехнику, заявил Бородай, выступая перед собранием Союза добровольцев Донбасса, передает РИА «Новости».

Он заявил, что необходимо обратиться к руководству России, чтобы создать из добровольческих подразделений и отрядов добровольцев Донбасса соединение.

Ранее в субботу врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что на передовую отправились первые военнослужащие добровольческого батальона имени Павла Судоплатова.

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