Бородай выступил с предложением о создании добровольческой бригады

Необходимо обратиться к российскому руководству для формирования нового воинского соединения из волонтеров, заявил глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

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Соединение должно быть от бригады и выше, бригада имеет собственную артиллерию и ремонтную роту, собственную бронетехнику, заявил Бородай, выступая перед собранием Союза добровольцев Донбасса, передает РИА «Новости».

Он заявил, что необходимо обратиться к руководству России, чтобы создать из добровольческих подразделений и отрядов добровольцев Донбасса соединение.