Стали известны подробности ранения известного командира Мангушева

«Я знаю Игоря очень давно и до сих пор в шоке от произошедшего. Сейчас Берег доставлен в нейрохирургию города Стаханова со слепым огнестрельным пулевым ранением в голову», — заявил он и добавил со ссылкой на врачей, что его состояние «стабильно тяжелое, с негативной тенденцией».