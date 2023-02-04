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17 минут назад

Стало известно о тяжелом ранении в ЛНР известного командира Мангушева

Lenta.ru

В Луганской народной республике (ЛНР) тяжелое ранение получил командир подразделения Народной милиции региона Игорь Мангушев, известный под позывным Берег. Об этом стало известно порталу «Украина.ру».

Стало известно о тяжелом ранении в ЛНР известного командира Мангушева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Точное место ранения и другие подробности не называются.

«Молимся за Игоря, желаем ему выжить и поскорее встать на ноги», — добавляет Telegram-канал портала.

Уточняется, что Мангушев, помимо участия в боевых действиях, был автором Telegram-канала «Записки авантюриста».

В декабре 2022 года Мангушев как командир подразделения по борьбе с БПЛА Народной милиции ЛНР рассказывал, что российские добровольцы создали в Донбассе новый вид войск для борьбы с беспилотниками Вооруженных сил Украины.

В декабре 2021 года «Лента.ру» рассказывала, что в Западном окружном военном суде начался процесс по делу так называемой ЧВК «ЕНОТ». Ее создателем считают Игоря Мангушева.

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