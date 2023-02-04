Российские военные сбили 13 украинских беспилотников

Российские комплексы ПВО уничтожили за сутки тринадцать беспилотных летательных аппаратов, пишет пресс-служба Минобороны в своем официальном Telegram-канале.

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Отмечается, что беспилотники были уничтожены в Запорожье, Херсонской области, ЛНР и ДНР.

По данным ведомства, в ДНР были поражены радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, а также два склада боеприпасов ВСУ.

На Херсонском направлении российские военнослужащие поразили боевую машину РСЗО «Град». В общей сложности, за время проведения спецоперации было уничтожено 1007 разнообразных боевых машин реактивных систем залпового огня, подчеркнули в ведомстве.