МО РФ заявило об уничтожении более 130 украинских военных возле Угледара

Минобороны России заявило об уничтожении более 130 украинских военных возле Угледара, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Об этом ведомство сообщило журналистам.

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Как утверждает министерство, также были уничтожены два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и другая техника.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что в рамках спецоперации на Херсонском направлении удалось уничтожить склад боеприпасов украинских военных. Об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

Как уточняется, на данном направлении, кроме склада, уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», она находилась в районе населенного пункта Новокаиры.

До этого Минобороны России заявило об уничтожении пусковой установки HIMARS в Херсонской области.