В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
17 минут назад

МО РФ заявило об уничтожении более 130 украинских военных возле Угледара

Газета.Ruиещё 2

Минобороны России заявило об уничтожении более 130 украинских военных возле Угледара, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Об этом ведомство сообщило журналистам.

МО РФ заявило об уничтожении более 130 украинских военных возле Угледара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как утверждает министерство, также были уничтожены два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и другая техника.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что в рамках спецоперации на Херсонском направлении удалось уничтожить склад боеприпасов украинских военных. Об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

Как уточняется, на данном направлении, кроме склада, уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», она находилась в районе населенного пункта Новокаиры.

До этого Минобороны России заявило об уничтожении пусковой установки HIMARS в Херсонской области.

Также в ведомстве отмечали, что авиация ВКС сбила украинский Миг-29 в Херсонской области.

Армия,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители