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22 минуты назад

Минобороны РФ сообщило о вытеснении ВСУ с западных окраин Двуречного Харьковской области

ТАСС

Вооруженные силы России на купянском направлении выбили Вооруженные силы Украины с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВС РФ вытеснили ВСУ с западных окраин Двуречного Харьковской области
Фото: 

"На купянском направлении в результате наступательных действий подразделений Западной группировки войск противник выбит с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области", - сказал он.

Конашенков также отметил, что ударами армейской авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение формированиям 92-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Крахмальное и Берестовое Харьковской области.

"Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - уточнил он

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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