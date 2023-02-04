ВС РФ вытеснили ВСУ с западных окраин Двуречного Харьковской области

Вооруженные силы России на купянском направлении выбили Вооруженные силы Украины с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков .

"На купянском направлении в результате наступательных действий подразделений Западной группировки войск противник выбит с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области", - сказал он.

Конашенков также отметил, что ударами армейской авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение формированиям 92-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Крахмальное и Берестовое Харьковской области.