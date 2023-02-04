Bloomberg: Берлин перенаправит «зеленые» субсидии на производство оружия

Германия хочет пожертвовать экологией ради финансирования оборонпрома. Средства, выделенные на зеленые проекты, отдадут производителям техники и боеприпасов. Переговоры правительства и регионов уже идут, пишет Bloomberg.

Речь идет о субсидиях, выделенных государством на ликвидацию угольных электростанций. Их перенаправят производителям оружия, чтобы они построили построить новые производственные мощности.

Сейчас правительство рассматривает такую возможность, утверждают «источники, знакомые с этим вопросом». Они попросили не называть их фамилии.

Министерство экономики и Немецкий оборонный подрядчик Rheinmetall AG отказались комментировать данную информацию.

«Переговоры правительства и федеральных земель направлены на обеспечение вооруженных сил страны большим количеством оружия и боеприпасов», - утверждает Bloomberg.

Агентство пишет, что бундесвер «уже много лет страдает от устаревшего и частично неисправного оборудования». Правительство Германии в прошлом году выделило 100 миллиардов евро для расширения и модернизации вооружений.