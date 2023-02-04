В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-9° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
28 минут назад

Bloomberg: Берлин перенаправит «зеленые» субсидии на производство оружия

Майк Габриелян

Германия хочет пожертвовать экологией ради финансирования оборонпрома. Средства, выделенные на зеленые проекты, отдадут производителям техники и боеприпасов. Переговоры правительства и регионов уже идут, пишет Bloomberg.

Bloomberg: Берлин перенаправит «зеленые» субсидии на производство оружия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Речь идет о субсидиях, выделенных государством на ликвидацию угольных электростанций. Их перенаправят производителям оружия, чтобы они построили построить новые производственные мощности.

Сейчас правительство рассматривает такую возможность, утверждают «источники, знакомые с этим вопросом». Они попросили не называть их фамилии.

Министерство экономики и Немецкий оборонный подрядчик Rheinmetall AG отказались комментировать данную информацию.

«Переговоры правительства и федеральных земель направлены на обеспечение вооруженных сил страны большим количеством оружия и боеприпасов», - утверждает Bloomberg.

Агентство пишет, что бундесвер «уже много лет страдает от устаревшего и частично неисправного оборудования». Правительство Германии в прошлом году выделило 100 миллиардов евро для расширения и модернизации вооружений.

Ранее стало известно, что Rheinmetall готов поставить Украине в общей сложности 139 танков.

Армия,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители