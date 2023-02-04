Мобилизация: последние новости на сегодня 4 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 4 февраля 2023, в материале «Рамблера».

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В Совфеде заявили, что необходимости в новой мобилизации нет

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Для новой волны мобилизации сегодня нет никаких предпосылок. Такое заявление сделал глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 24».

«Вопрос очередной мобилизации — бессрочной, краткосрочной или неожиданной — я пока не вижу», — сказал он.

Бондарев напомнил, что решение о новой волне мобилизации могут принимать президент России и министр обороны, но в целом это прерогатива лидера страны.

Губернатор посетил военный полигон в Рязанской области с тульскими мобилизованными

Губернатор Алексей Дюмин посетил военный полигон в Рязанской области, где проводят обучение мобилизованных для участия в боях на Украине жителей Тульской области. Об этом пишет портал «Тульские новости» со ссылкой на региональное правительство.

Губернатор рассказал, что с начала боевых действий на Украине он, правительство и неравнодушные местные жители прикладывают все усилия для обеспечения мобилизованных граждан необходимыми благами. После объявления частичной мобилизации работа в этом направлении усилилась.

Дюмин отметил, что в регионе действует система мер поддержки семей военнослужащих, а мобилизованные могут претендовать на получение жилья вне очереди. Соответствующий указ будет подписан уже на следующей неделе, пояснил он.

Мобилизованные предприниматели из Якутии нуждаются в кредитных каникулах

Самой востребованной мерой поддержки для мобилизованных предпринимателей стало предоставление кредитных каникул. Об этом пишет YakutiaMedia со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Альбина Кычкина рассказала, что кредитные каникулы могут предоставить по заявлению заемщика, поданному не позднее 31 декабря 2023 года.

«Время приостановки выплат — срок мобилизации плюс 90 дней. ИП могут получить отсрочку по кредитам, полученным до мобилизации, в порядке, установленном для граждан», — рассказала она.