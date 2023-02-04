СМИ: Китайский "шпионский шар" направился к американской базе ВВС

Китайский аэростат приближается к находящейся в центре Соединенных Штатов базе ВВС Уайтмен в Миссури. Об этом информирует Associated Press.
Отмечается, что эта база служит главным местом размещения малогабаритных бомбардировщиков B-2 Spirit и тактических ядерных боеголовок.
Ранее в Пентагоне заявляли, что пока не будут сбивать "китайский" разведывательный воздушный шар из-за риска падения обломков на жилые дома в штате Монтана. Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер говорила, что президент США Джо Байден согласился с мнением военных, что сбивать летящий над американской территорией аэростат Китая не стоит из-за риска для людей на земле.
3 февраля в МИД КНР сообщали, что замеченный над США аэростат действительно прилетел из Китая. По данным министерства, это гражданский аппарат, используемый для научных исследований. Специалист по боевой авиации Fighterbomber заявлял, что появление китайского аэростата над севером США объясняется неспособностью американской системы противовоздушной обороны его сбить.