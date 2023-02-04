СМИ: Китайский "шпионский шар" направился к американской базе ВВС

Китайский аэростат приближается к находящейся в центре Соединенных Штатов базе ВВС Уайтмен в Миссури. Об этом информирует Associated Press.

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Отмечается, что эта база служит главным местом размещения малогабаритных бомбардировщиков B-2 Spirit и тактических ядерных боеголовок.

Ранее в Пентагоне заявляли, что пока не будут сбивать "китайский" разведывательный воздушный шар из-за риска падения обломков на жилые дома в штате Монтана. Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер говорила, что президент США Джо Байден согласился с мнением военных, что сбивать летящий над американской территорией аэростат Китая не стоит из-за риска для людей на земле.