В Госдепе подтвердили смерть гражданина США на Украине

В Госдепе США сообщили о смерти гражданина Америки в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
Имя погибшего в ведомстве называть не стали. Однако ранее в местных СМИ рассказали, что погибшим оказался бывший морпех Пит Рид. Согласно озвученным данным, Рид был наёмником и принимал участие в боевых столкновениях на стороне ВСУ.
Отмечается, что, согласно словам официального представитель МИД России Марии Захаровой, на Украине присутствует более 8 тысяч наёмников из других государств, хотя во многих странах наёмничество запрещено законом.
Ранее о тысячах наёмников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Украины, рассказал временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.