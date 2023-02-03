В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
21 минуту назад

В Госдепе подтвердили смерть гражданина США на Украине

Елена Прошина

В Госдепе США сообщили о смерти гражданина Америки в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Госдепе подтвердили смерть гражданина США на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Имя погибшего в ведомстве называть не стали. Однако ранее в местных СМИ рассказали, что погибшим оказался бывший морпех Пит Рид. Согласно озвученным данным, Рид был наёмником и принимал участие в боевых столкновениях на стороне ВСУ.

Отмечается, что, согласно словам официального представитель МИД России Марии Захаровой, на Украине присутствует более 8 тысяч наёмников из других государств, хотя во многих странах наёмничество запрещено законом.

Ранее о тысячах наёмников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Украины, рассказал временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

Армия,Леонид Пасечник,Мария Захарова,МИД России,Госдеп США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители