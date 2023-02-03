В Госдепе подтвердили смерть гражданина США на Украине

В Госдепе США сообщили о смерти гражданина Америки в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Имя погибшего в ведомстве называть не стали. Однако ранее в местных СМИ рассказали, что погибшим оказался бывший морпех Пит Рид. Согласно озвученным данным, Рид был наёмником и принимал участие в боевых столкновениях на стороне ВСУ.

Отмечается, что, согласно словам официального представитель МИД России Марии Захаровой, на Украине присутствует более 8 тысяч наёмников из других государств, хотя во многих странах наёмничество запрещено законом.