The Daily Telegraph сообщила о гибели американского врача в Артемовске

Американский врач Пит Рид погиб в Артемовске (украинское название - Бахмут) при эвакуации местного населения. Об этом в пятницу сообщил журналист британской газеты The Daily Telegraph Кэмпбелл Макдиармид на своей странице в Twitter.

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"Пит Рид, американский врач, был убит в Бахмуте на Украине вчера при оказании помощи в вопросе эвакуации мирных жителей", - написал он.

Журналист не уточнил обстоятельства гибели американца.

По информации американского телеканала Fox News, ранее Рид служил в морской пехоте США, в том числе бывал в командировках в Афганистане.

7 ноября прошлого года телеканал NBC сообщил, что с начала российской специальной военной операции на Украине погибли как минимум шесть граждан США во время боевых действий.