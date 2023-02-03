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27 минут назад

Стали известны детали нового пакета военной помощи Украине

Елена Прошина

В новом заявлении Пентагона указано, что Белый дом собирается отправить Украине очередной пакет военной помощи на сумму около 2,175 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Стали известны детали нового пакета военной помощи Украине
Фото: U.S. Embassy KyivU.S. Embassy Kyiv

Уточняется, что в него войдут два зенитно-ракетных комплекса HAWK, 190 крупнокалиберных пулеметов, 250 противотанковых комплексов Javelin, 2 тысячи противотанковых ракет и 181 машина с противоминной защитой.

Кроме того, в пакет также войдут зенитные боеприпасы и снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, наборы для обслуживания ПВО, воздушные радары, беспилотники Puma, высокоточные ракеты, медикаменты, снаряжение для зимней погоды и прочее.

Ранее стало известно о том, что Вашингтон готовится отправить Украине партию ракет большей дальности.

Армия,Пентагон,
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