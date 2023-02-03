Стали известны детали нового пакета военной помощи Украине

В новом заявлении Пентагона указано, что Белый дом собирается отправить Украине очередной пакет военной помощи на сумму около 2,175 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: U.S. Embassy Kyiv U.S. Embassy Kyiv

Уточняется, что в него войдут два зенитно-ракетных комплекса HAWK, 190 крупнокалиберных пулеметов, 250 противотанковых комплексов Javelin, 2 тысячи противотанковых ракет и 181 машина с противоминной защитой.

Кроме того, в пакет также войдут зенитные боеприпасы и снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, наборы для обслуживания ПВО, воздушные радары, беспилотники Puma, высокоточные ракеты, медикаменты, снаряжение для зимней погоды и прочее.