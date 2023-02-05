Что стоит за решением США о поставке Украине дальнобойных ракет

Вашингтон де-факто подталкивает Киев к ударам по территории РФ, поставляя Украине всё более мощное вооружение, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Так он прокомментировал решение Белого дома включить в очередной пакет военной помощи Киеву запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB, с дальность действия которых составляет порядка 150 км. Дипломат добавил, что в Вашингтоне «не видят границ» в стремлении нанести России стратегическое поражение. На днях США объявили об очередном (уже четвёртом за месяц) пакете военной помощи Украине — на этот раз на сумму $2,2 млрд. Помимо GLSDB в него вошли снаряды для HIMARS, артиллерийские боеприпасы, бронеавтомобили, другая техника и снаряжение. По словам аналитиков, интенсивность и объём военных поставок США говорят о том, что Вашингтон отказался от каких-либо красных линий в вопросе поддержки киевского режима.

Фото: © Saab Group © Saab Group

Поставляя Украине всё более мощные и дальнобойные системы вооружений, США фактически подталкивают Киев к атакам на российские регионы, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Так он прокомментировал решение Белого дома включить в очередной пакет военной помощи киевскому режиму боеприпасы, основанные на бомбах малого диаметра — GLSDB. Они запускаются с наземных РСЗО и обладают дальностью поражения целей порядка 150 км.

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«Вашингтон де-факто науськивает своих подопечных атаковать российские регионы. Причём для нас нет никакого различия, когда мы говорим о вероятном нападении киевских преступников на Запорожскую или Брянскую области, Крым или Смоленщину. Все земли, вошедшие в состав России по воле их жителей, — это наша Родина, которую мы будем защищать всеми силами», — приводит слова Антонова Telegram-канал посольства.

Дипломат также констатировал, что Вашингтон «не видит границ» в стремлении нанести России стратегическое поражение.

«Передача киевскому режиму всё более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США. Администрация поставила на «украинскую карту» практически всё: собственный международный авторитет, деньги американских налогоплательщиков и жизни украинских солдат. Такими темпами Соединённые Штаты могут дойти до абсолютного безумства, как, например, предоставление республике истребителей», — указал Антонов.

При этом он добавил, что попытки нанести урон Российской Федерации обречены на провал. «Чем скорее в США это осознают, тем быстрее закончится нынешний конфликт», — подчеркнул посол.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение американской стороны о передаче Киеву дальнобойных ракет, сделал отсылку с высказыванию Владимира Путина, которое он сделал в ходе одного из мероприятий в честь 80-летия окончания Сталинградской битвы.

«Те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», — сказал Путин.

Оружие от Boeing и Saab

В пятницу, 3 февраля, Пентагон объявил о выделении очередного «существенного» пакета военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд ($425 млн будут предоставлены в рамках президентских полномочий, а ещё $1,75 млрд планируется направить в рамках так называемой Инициативы по содействию безопасности Украины — USAI).

В первую часть пакета вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские и миномётные снаряды, 190 крупнокалиберных пулемётов для противодействия БПЛА, 181 бронеавтомобилей класса MRAP, 250 ПТРК Javelin, 2 тыс. противотанковых ракет, противопехотные мины Claymore и различное снаряжение.

По линии USAI Киев получит, в частности, две зенитные установки Hawk, БПЛА Puma и оборудование для интеграции западных пусковых установок противовоздушной обороны, ракет и радаров с украинскими системами ПВО.

Кроме того, в списке указаны высокоточные управляемые ракеты. Как уточнил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, речь идёт о дальнобойных снарядах для систем РСЗО GLSDB.

Информация о возможной передаче этого оружия Украине начала появляться в СМИ ещё осенью прошлого года, однако до настоящего времени Вашингтон воздерживался от такого шага. Эти боеприпасы, разработанные шведской компанией Saab и американской Boeing, созданы на основе управляемых авиабомб SDB и реактивных снарядов M26.

В материалах компании Boeing указывается, что GLSDB обеспечивают сухопутные войска и межвидовые силы высокоточным огневым оружием большой дальности действия, с помощью которого можно проводить операции на обратном скате и поражать цели различного характера — от укреплённых сооружений до легкобронированных средств.

«Благодаря возможности поражать цель в диапазоне 360 градусов, бомба малого диаметра наземного базирования (GLSDB) обеспечивает командный состав и (военных. — RT) планировщиков чрезвычайно гибким оружием, которое служит дополнением существующему баллистическому оружию, существенно расширяя нынешний потенциал наземной артиллерии», — отмечают в Boeing.

На GLSDB могут устанавливаться различные боеголовки, в том числе с лазерным наведением для поражения движущихся целей. Известно, что на 2015 год было произведено порядка 17 тыс. таких ракет.

Впрочем, GLSDB и другую технику, поставляемую в рамках программы USAI, Украина получит не сразу.

«В отличие от помощи в сфере безопасности, предоставляемой в рамках президентских полномочий, Инициатива по содействию безопасности Украины предполагает, что Соединённые Штаты закупают средства непосредственно у отрасли, а не доставляют технику из запасов министерства обороны США», — пояснили в Пентагоне.

Там добавили, что объявление о поставках этих вооружений «знаменует собой начало процесса заключения контрактов для предоставления дополнительных средств ВСУ» в рамках усилий Соединённых Штатов по укреплению военного потенциала Украины в кратко- и в долгосрочной перспективе. По данным агентства Bloomberg, экспорт GLSDB может занять около девяти месяцев.

Стоит отметить, что на брифинге 3 февраля Патрику Райдеру задали вопрос, являются ли удары по Крыму целью поставок Украине GLSDB. В ответ он отметил, что эти боеприпасы призваны помочь ВСУ вернуть под контроль украинские территории, к которым в Вашингтоне относят в том числе и Крым. В Киеве ранее неоднократно угрожали перенести боевые действия на территорию полуострова.

«Вынудить Россию отвечать»

Как напоминают аналитики, это уже четвёртый пакет американской военной помощи Украине за месяц. Так, 6 января США сообщили о передаче Киеву военного оборудования на сумму $3 млрд (в перечень поставляемой техники тогда вошли 50 БМП Bradley и 100 бронетранспортёров M113). 19 января Пентагон объявил о следующем транше на сумму около $2,5 млрд (в него включили 90 БТР Stryker, которые раньше киевскому режиму не поставлялись). Наконец, 25 января Белый дом заявил о передаче Украине 31 танка M1 Abrams.

При этом США, несмотря на просьбы Киева, пока отказываются поставлять Украине оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS, радиус действия которых превышает 300 км.

Однако, как отмечают аналитики, GLSDB при массовом ударе могут представлять не меньшую угрозу, чем ATACMS. Кроме того, они гораздо дешевле. В то же время, эксперты полагают, что российские системы ПВО смогут поражать такие цели.

«Скорость полёта управляемой бомбы GLSDB намного ниже, чем скорость ракеты ATACMS. Поэтому перехватить её будет в какой-то степени проще. Хотя, надо признать, массированные атаки подобных снарядов сложно отразить. Однако со временем, когда в руки российских военных учёных попадут элементы этих бомб, можно будет усовершенствовать отечественные системы радиоэлектронной борьбы, чтобы сбивать прицел и отводить бомбы от цели. На данный же момент основные средства поражения этих бомб — комплексы ПВО «Панцирь-С1», «Тор» и «Бук», — сказал в беседе с RT полковник в отставке, директор музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов.

Аналитик также согласился с мнением Анатолия Антонова о том, что Вашингтон с помощью таких поставок пытается подтолкнуть Киев к ударам по территории РФ.

«Вашингтон поставляет такое оружие специально, чтобы произошла эскалация боевых действий. Цель — вынудить Россию отвечать более жёстко и решительно, что станет поводом для НАТО ещё больше нарастить поставки. В конечном счёте, по планам Белого дома, всё это должно ещё больше затянуть конфликт», — заявил Кнутов.

По словам специалистов, последние транши военной помощи США Украине свидетельствуют о том, что Вашингтон отказался от каких-либо красных линий в вопросе поддержки Украины.

«У Вашингтона нет ограничений по поставкам вооружений на Украину. Ракеты ATACMS, вполне возможно, будут также переданы Киеву. А вслед за ними могут быть отправлены и самолёты, а также более дальнобойные ракеты класса «воздух — поверхность», что может создать угрозу для европейской части России», — предположил Кнутов.

Аналогичной точки зрения придерживается директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин. «Номенклатура боеприпасов, которые поставляются на Украину, может быть расширена. Американцы готовы туда поставлять практически всё. Стратегическое поражение России является главной задачей для Вашингтона. Это экономическая и политическая цель всего конфликта на Украине», — сказал он в разговоре с RT.