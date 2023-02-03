В новый пакет военной помощи США Украине войдут дальнобойные снаряды GLSDB

Министерство обороны США в пятницу объявило о выделении очередного пакета военной помощи Украине на общую сумму в $2,175 млрд . Это подтвердил на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"Министерство обороны объявило сегодня о значительном новом пакете военной помощи Украине", - сообщил он, отметив, что пакет состоит из двух частей: помощь объемом в $425 млн будет выделена из запасов Пентагона, еще $1,75 млрд пойдут на закупки вооружений для Украины у поставщиков.
По словам Райдера, в пакет включены системы ПВО, боевые машины пехоты, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также "обычные ракеты и ракеты большей дальности" для реактивных систем залпового огня HIMARS. Как отмечает агентство Reuters, ссылаясь на заявление Пентагона, в пакет включены зенитные ракетные комплексы Hawk и высокоточные ракеты.
США включили в пакет военной помощи Украине ракеты GLSDB, которые могут пролететь порядка 150 км.