В новый пакет военной помощи США Украине войдут дальнобойные снаряды GLSDB

"Министерство обороны объявило сегодня о значительном новом пакете военной помощи Украине", - сообщил он, отметив, что пакет состоит из двух частей: помощь объемом в $425 млн будет выделена из запасов Пентагона, еще $1,75 млрд пойдут на закупки вооружений для Украины у поставщиков.