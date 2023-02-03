В Польше открылся набор в «танковую коалицию» для Украины

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариущ Блащак заявил, что в его стране открыт набор желающих присоединиться к «танковой коалиции» для Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
Слова Блащака были сказаны на фоне инициативы Польши по созданию «танковой коалиции» – альянса заинтересованных стран, которые будут снабжать Украину танками.
«Не подлежит сомнению, что Украина ожидает очередной атаки со стороны России, так что поддержка танками является ключевой для обороны, это ключевой вопрос. Со стороны стран, у которых есть танки Leopard последовали декларации, но мы ждем окончательные декларации до середины февраля», – рассказал Блащак украинским журналистам.
Он также выразил благодарность всем заинтересованным и уточнил, что ближайшее заседание коалиции пройдёт в Киеве.
Ранее в МИД Польши рассказали, что Франция направит в страну 150 своих военных, которые займутся обучением украинских военнослужащих.