В Польше открылся набор в «танковую коалицию» для Украины

«Не подлежит сомнению, что Украина ожидает очередной атаки со стороны России, так что поддержка танками является ключевой для обороны, это ключевой вопрос. Со стороны стран, у которых есть танки Leopard последовали декларации, но мы ждем окончательные декларации до середины февраля», – рассказал Блащак украинским журналистам.