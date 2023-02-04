Германия собралась передать Украине до 160 танков Leopard 1 из запасов

Германия собралась передать Украине до 160 танков Leopard 1 из своих промышленных запасов. Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на источники.

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По их информации, компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau (FFG) могут отремонтировать и направить на экспорт на Украину большую часть имеющихся у них боевых машин.